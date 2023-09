Basket in carrozzina | 20esimo torneo internazionale dal 22 al 30 settembre

Un connubio tra "ilin" e la bellezza dei nostri Borghi autentici. Partecipano Il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio e il presidente del Consiglio, Lorenzo Sospiri. ...Ringraziamo chi, vedendolo "impennare" lanei corridoi del centro di riabilitazione decise, fin dal 2010, di convogliare la sua energia nel, e la onlus Art4sport che gli ha dato ...Un connubio tra 'ilin' e la bellezza dei nostri Borghi autentici. Partecipano Il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio e il presidente del Consiglio, Lorenzo Sospiri . ...L'evento ha preso il via sabato 9 settembre con una serie di competizioni dall'atletica alin, e si concluderà il 16 settembre, con la coppia attesa sul palco per la cerimonia di ...

Basket in carrozzina: Marsilio e Sospiri, Lunedì conferenza stampa ... Regione Abruzzo

Regione Abruzzo: ultime news. Basket in carrozzina: Marsilio e ... AbruzzoNews24

svoltosi a Zagabria tra la S.S.Lazio Basket in Carrozzina e i ragazzi del Liceo Plinio da una parte e dall’Hask Mladost dall’altra. La squadra biancoceleste si è aggiudicata la partita per 37 a 24, ma ...Fondazione S.S. Lazio 1900, S.S. Lazio Basket in Carrozzina e Hask Mladost protagonisti a Zagabria del primo torneo internazionale di Basket integrato ...svoltosi a Zagabria tra la S.S.Lazio Basket in Carrozzina e i ragazzi del Liceo Plinio da una parte e dall’Hask Mladost dall’altra. La squadra biancoceleste si è aggiudicata la partita per 37 a 24, ma ...