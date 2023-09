Bari in un boccone forse più di uno…

Leggi su linkiesta

(Di sabato 16 settembre 2023) I suoi oltre trecentomila abitanti fanno diil comune europeo più popoloso affacciato sul Mar Adriatico. Nato come borgo di pescatori, negli ultimi due decenni ha cambiato pelle. Complice un’amministrazione illuminata, guidata dal sindaco uscente Antonio De Caro, vive il suo ruolo di capoluogo con grande orgoglio, incarnando appieno la sua vocazione di porta verso l’Oriente. Oggi è mèta turistica, e non solo tappa del viaggio verso il Salento. Film e serie tv hanno svelato agli italiani non solo vicoli e modi di dire, ma anche ricette che hanno conquistato attori del calibro di Staneley Tucci. “Dove mangiare a” è una chiave di ricerca che produce oltre 24 milioni di risultati (“dove mangiare a Milano” ne fa esattamente il doppio). Segno che la fama di città gastronomica sta crescendo. Dai posti dove provare la Tiella o Patate riso e cozze al ...