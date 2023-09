Barbora Bobulova | «La famiglia tradizionale non è più l’unica opzione»

(Di sabato 16 settembre 2023) «Luca Trapanese è il tipo che potrebbe spostare le montagne».ha conosciuto l’uomo alla cui storia si ispira il film di cui anche lei fa parte, Nata per te, diretto da Fabio Mollo, in sala il 5 ottobre. E pensa che la sua storia andrebbe studiata a scuola. Lady Gaga da Fazio: la bellezza, la comunità Lgbtq+ italiana e Bradley Cooper X Sette famiglie tradizionali avevano ...

Per la 23edizione della manifestazione Fice, in programma a Mantova dal 2 al 5 ottobre, attesi tra gli altri Marco Bellocchio, Ficarra & Picone e. 'Nella cornice della Mostra di Venezia, che quest'anno ha dato ampio spazio a titoli italiani ed europei di qualità, e alla luce dei grandi risultati ottenuti al botteghino in questa ...Tra gli artisti che hanno già confermato la loro presenza Marco Bellocchio, Salvatore Ficarra e Valentino Picone,, Leonardo Maltese e la montatrice Francesca Calvelli. "È con grande ...... Massimo Lopez, Lodo Guenz Venerdì 8 settembre INCONTRO CON PILAR FOGLIATI (al termine della proiezione) ROMANTICHE (Commedia) 143' di PILAR FOGLIATI con Pilar Fogliati,, Claudia ...Nata per te, il trailer ufficiale del film [HD]. Regia di Fabio Mollo. Un film con Pierluigi Gigante,, Teresa Saponangelo, Iaia Forte, Antonia Truppo. Da giovedì 28 settembre al ...

Ariel Mimou debutterà al cinema in «Nata per te» diretto dal regista Fabio Mollo. Il film, che verrà proiettato per la prima volta sul maxi schermo giovedì 28 settembre, racconta la storia di Luca Tra ...