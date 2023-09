Banche | interessi sui conti correnti e tassi Bce | cosa è cambiato dal 2008

(Di sabato 16 settembre 2023) L'analisi dell'Ufficio studi della Cgia: Se leitaliane applicassero gli stessisui depositi in conto corrente del, anno in cui il tasso di riferimento della Bce era lo stesso di oggi, le famiglie e le imprese disporrebbero di 14,6 miliardi di euro netti in più. A beneficiarne sarebbe anche il fisco che dal prelievo sui risparmi vedrebbe aumentare il gettito di 5,1 miliardi. Nel complesso, pertanto,sti ed erario disporrebbero di 19,7 miliardi aggiuntivi. Sono i risultati a cui è pervenuto l’Ufficio studi della Cgia. Quindici anni fa, spiega l’Ufficio Studi della Cgia, il tasso principale di rifinanziamento della BCE era al 4,25 per cento e idi interesse applicati dallesui depositi degli italiani erano all’1,87 per cento. Oggi, a parità ...

(Di sabato 16 settembre 2023) L'analisi dell'Ufficio studi della Cgia: Se le banche italiane applicassero gli stessi interessi sui depositi in conto corrente del 2008, anno in cui il tasso di riferimento della Bce era lo stesso di oggi, le famiglie e le imprese disporrebbero di 14,6 miliardi di euro netti in più. A beneficiarne sarebbe anche il fisco che dal prelievo sui risparmi vedrebbe aumentare il gettito di 5,1 miliardi. Nel complesso, pertanto, risparmiatori ed erario disporrebbero di 19,7 miliardi aggiuntivi. Sono i risultati a cui è pervenuto l'Ufficio studi della Cgia. Quindici anni fa, spiega l'Ufficio Studi della Cgia, il tasso principale di rifinanziamento della BCE era al 4,25 per cento e i tassi di interesse applicati dalle banche sui depositi degli italiani erano all'1,87 per cento. Oggi, a parità ...

Se le banche italiane applicassero gli stessi interessi sui depositi in conto corrente del 2008, anno in cui il tasso di riferimento della Bce era lo stesso di oggi, le famiglie e le imprese disporrebbero di 14,6 miliardi di euro netti in più.