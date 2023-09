Ballo di nozze e inchino davanti a Putin? Che fine fa l' ex ministro dopo questo video

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 16 settembre 2023) Il 18 agosto del 2018, Karin Kneissl aveva sconvolto l'Europa invitando niente meno che Vladimiralla sua festa di matrimonio, venendo immortalata in un festoso "passo a due" proprio con il presidente russo nel tradizionaledi gala. Oggi il mondo è stravolto, lo Zar è il nemico pubblico numero uno dell'Occidente e Karin ha scelto da che parte stare: si è trasferita a San Pietroburgo. La Kneissl non è una "signora nessuno": è stata ministra degli Esteri dell'Austria tra il dicembre del 2017 e il maggio del 2019 e quel romantico giro di valzer con, alla luce di quanto accaduto in questi giorni, assume tutto un nuovo significato. La politica austriaca si è stabilita in Russiaaver viaggiato con i suoi pony su un volo speciale organizzato da una base aerea russa in Siria. Viveva in Libano dal 2022 e ...