Axel Bassani | grande salto in Kawasaki nel 2024 di Superbike?

ha risollevato il suo fine settimana solo domenica, conquistando un ottavo e un sesto posto dopo i problemi tecnici dei giorni precedenti (e la caduta in FP1); quanto a Lorenzo ...Sul podio è salito anche Jonathan Rea su Kawasaki mentre prendono punti importanti anche Andrea Locatelli, Danilo Petrucci, Dominique Aegerter, Loris Baz e unfinalmente riconoscibile ...Sestodavanti a Danilo Petrucci. Hanno completato la top - 10 Remy Gardner, Xavi Vierge e Phillip Oettl. In classifica Bautista è tornato a +57 su Razgatlioglu quando mancano tre round ...Tutta questa confusione ha favorito l'ingresso in top - 9 e dunque in terza di, ottavo al traguardo in un weekend molto importante a livello di mercato per il pilota del team Motocorsa ...

Lo spostamento di Bassani lascerebbe un posto vacante nel team Motocorsa, che potrebbe essere occupato proprio da Rinaldi, anche se il riminese potrebbe avere ancora una chance nel team ufficiale ..."La nostra volontà è proseguire con Axel, ma siamo in una situazione da "Davide contro Golia"" il pensiero del team lombardo, al centro del mercato piloti ...SBK: Parla la squadra: “La nostra priorità è avere Axel nel 2024, ma non abbiamo i mezzi di un team ufficiale. Per il sostituto sono già pronti due nomi” ...