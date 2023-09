Avellino-Foggia | i convocati | le scelte di Pazienza

(Di sabato 16 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIn vista del match tra, previsto per la seconda giornata del campionato di serie C, girone C, mister Micheleha diramato la seguente lista di: Portieri: 1 Pane, 12 Pizzella, 22 Ghidotti; Difensori: 2 Ricciardi, 3 Tito, 5 Benedetti, 7 Falbo, 13 Mulè, 14 Cancellotti, 16 Rigione, 26 Cionek; Centrocampisti: 4 Sannipoli, 6 Palmiero, 21 Armellino, 23 Dall’Oglio, 27 D’Angelo, 33 Pezzella; Attaccanti: 8 Varela, 9 Patierno, 11 Sgarbi, 31 Marconi, 35 Gori, 55 Tozaj, 77 D’Amico. REPORT Francesco Maisto sta continuando il programma di riatletizzazione in seguito ad un’elongazione del bicipite femorale della coscia sinistra . Raffaele Russo sta continuando il programma di riatletizzazione per l’infortunio al legamento crociato. Federico Casarini e Davide ...

GIRONE C(domenica 17 settembre ore 20.45). Casertana - Benevento (domenica 17 settembre ore 20.45). Catania - Picerno (domenica 17 settembre ore 20.45). Potenza - Monopoli

Si avvicina la sfida con il Foggia, come riportato da tuttoavellino queste le parole del tecnico dell'Avellino Michele Pazienza. "La squadra arriva alla gara di domani con ...La Virtus Francavilla Fontana cercherà di ottenere i tre punti sul Crotone alla “Nuova Arredo Arena” per lasciare l’ ultimo posto. Lunedì 18 Settembre il Cerignola ospiterà alle 20,45 il Brindisi al ...Dal Foggia al… Foggia! La parabola come tecnico del Cerignola di Michele Pazienza si era interrotta nell’incredibile confronto con i rossoneri nei playoff della passata stagione. La stessa riparte, ...