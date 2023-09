Si accoda invece alle accuse diun leghista doc come Roberto Calderoli. Il ministro e padre della riforma dell'- che sicuramente sarà rivendicata domenica, molto più del ponte sullo ...Poi il tema migranti, con gli sbarchi che non si fermano:potrebbe tornare a invocare gli '... Tra gli altri argomenti anche la riforma dell'e la prossima Manovra. Con affondi che, ...Per buona misura, è stata disattesa anche la promessa a tema non firmata:aveva detto a ...regionale Sul frontedifferenziata il cantiere è apertissimo. Il disegno di legge ...Una libertà che il segretario della Lega vuole portare in Europa, ostaggio secondo- di ... Dall'immigrazione alla sicurezza fino all'. Ci sarà spazio anche per la difesa della nostra ...

**Autonomia: Salvini, ‘dopo anni battaglie, mai stati così vicini’** La Gazzetta del Mezzogiorno

Salvini: «Autonomia Mai stati così vicini. Le Pen rappresenta l'Europa che vogliamo». La leader francese doma ilmessaggero.it

Lì avvierà di fatto la corsa alle Europee di giugno. L’ultima volta, era il 2019, conquistò la vetta del 34% a Strasburgo e ora i più pessimisti temono non sfiori il 10 ...Con crescendo musicale, bandiere sventolanti e tabellone «bianco su blu» aveva fatto firmare governatori e ministri «perché rimanga scritto l'impegno a prendere per mano questo paese. Scripta manent».Leggi su Sky TG24 l'articolo Pontida, raduno della Lega: sabato dedicato ai giovani, domenica ci sono Salvini e Le Pen ...