Auto | Volkswagen taglia le elettriche | il boom è già finito?

(Di sabato 16 settembre 2023) Il quadro economico attuale, caratterizzato da una maggiore concorrenza, soprattutto da parte di Tesla, insieme alla progressiva riduzione degli incentivi per l’acquisto di veicoli elettrici in Germania, sta influenzando il mercato e le decisioni prese dal Gruppo. A causa della diminuzione degli ordini, è stata presa la decisione di licenziare 269 dipendenti dello stabilimento di Zwickau, situato in Sassonia e distante un’ora di macchina dalla Repubblica Ceca, una volta scaduti i loro contratti annuali a ottobre. La situazione di circa 2.000 altri dipendenti a contratto rimane incerta, con la possibilità di modifiche e cambiamenti nei loro turni di lavoro. I dettagli pratici saranno concordati in incontri futuri con i rappresentanti sindacali. Crollo della domanda dopo la scadenza degli incentivi L’impianto di Zwickau, che impiega 10.700 persone, rappresenta ...

