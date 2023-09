Auto contro albero | David perde il controllo e muore a 18 anni

(Di sabato 16 settembre 2023) Si schianta con l’unsul colpo.Ulivari, ragazzo di appena 18, ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto nella notte tra venerdì e sabato nei pressi di Mortara, in provincia di Pavia. Il giovane, un ragazzo di origine romena, era residente nella cittadina lomellina. Intorno alle 2,30 della notte, mentre viaggiava da solo verso casa percorrendo la statale 494 al volante di una Fiat Croma, arrivato vicino al distributore di benzina, dove la strada curva a sinistra, è uscito di strada sulla destra, urtando il guard-rail e poi terminando la sua corsaun. Sul posto sono arrivati vigili del fuoco e ambulanza ma tutti i soccorsi sono stati inutili.

Sulla statale 494 alla periferia della città l'auto del ragazzo, che viaggiava da solo, sicuramente ad alta velocità lungo il rettilineo, ha sbattuto contro il guard-rail, abbattendolo, e finendo ...