Auriemma Critica Irrati su Juventus-Lazio | “Perché Avere Certi Arbitri al VAR?”

Leggi su napolipiu

(Di sabato 16 settembre 2023) Raffaelesolleva dubbi sull’arbitraggio di Massimilianodurante la partita, e mette in discussione la validità del gol di Vlahovic,ndo l’uso delnel calcio italiano. La partita di Serie A traha acceso il dibattito sull’uso delnel calcio italiano. Il gol dell’1-0 della, segnato da Vlahovic su assist di Locatelli, è stato al centro delle polemiche. Tuttavia, la vera questione riguarda la palla recuperata da McKennie della, che ha dato il via all’azione del gol. Secondo il, la palla era ancora in gioco, ma i tifosi laziali non sono d’accordo e hanno espresso la loro indignazione sui social ...