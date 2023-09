(Di sabato 16 settembre 2023) 'ai'. È questo l'invito che da alcuni giorni compare su centinaia di manifesti adesivi applicati sui cestini dei rifiuti a, per mettere in allerta residenti e turisti sul rischio - sempre più frequente - di attacchi dall'alto da parte di questi uccelli e chiedere di non abbandonare rifiuti, soprattutto cibo, a terra. Raccomandazione che vale soprattutto per le comitive di vacanzieri stranieri che, nonostante le mille campagne per il rispetto del decoro della città, si fermano nelle calli o nei campielli a mangiare, lanciando magari il classico pezzettino di cibo ai

Gli adesivi riportano alcune utili indicazioni (in italiano e inglese) relative aiaiSuggeriscono infatti a cittadini e turisti di non avvicinarsi a questi animali e ...ai'. E' l'invito che da ieri compare su centinaia di manifesti adesivi applicati sui cestini dei rifiuti a Venezia, per mettere in allerta residenti e turisti sul rischio - sempre ...ai', nuovi cartelli di avviso 'ai'. È l'invito che compare su centinaia di manifesti adesivi applicati sui cestini dei rifiuti a Venezia, per mettere in ...L'articolo "ai" in italiano e inglese: gli avvisi sui cestini a Venezia proviene da Il cielo sopra San ...

Attenzione ai gabbiani. Non abbandonate i rifiuti Metropolitano.it

'Attenzione ai gabbiani', nuovi cartelli di avviso a Venezia Sky Tg24

La curiosa indicazione, in italiano e in inglese, è apparsa da alcuni giorni sui cestini della città lagunare. Lo scopo è mettere in allerta residenti e turisti sul rischio - sempre più frequente - di ...“Attenzione ai gabbiani“. E’ l’invito che da oggi compare su centinaia di manifesti adesivi applicati sui cestini dei rifiuti a Venezia, per mettere in allerta residenti e turisti sul rischio – sempre ..."Attenzione ai gabbiani", i nuovi avvisi in corso di installazione a Venezia. Si tratta dell'installazione di adesivi sui cestini portarifiuti, ...