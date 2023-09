Atletica | Diaz vince la Diamond League | “Adesso il sogno è Parigi 2024?

(Di sabato 16 settembre 2023) Eugene – Aumenta la collezione dei Trofei dellaper Andy. Il campione del salto triplo aggiunge un altro Diamante in bacheca e lo fa grazie alla vittoria a Eugene di questa sera, durante la finale del Circuito Internazionale diLeggera. Il triplista cubano, che indosserà la maglia dell’Italia dal 3 agosto del, è diventato campione dellaper il secondo anno consecutivo e fa uno straordinario bis personale in pedana. In gara ha realizzato la misura di 17,43. Il portacolori della Libertas Unicusano Livorno, che si allena al Centro Sportivo delle Fiamme Gialle a Castelporziano, seguito dalla leggenda del triplo Fabrizio Donato, ha chiuso una straordinaria stagione di trionfi, dopo le vittorie ottenute al Golden Gala di ...

Andyper il secondo anno consecutivo conquista la Diamond League dileggera nel salto triplo. L'atleta cubano di nascita ma che potrà indossare la maglia azzurra dal 3 agosto 2024, si è ...Motivi per sorridere: la stagione dell'mondiale si avvia alla sua conclusione. E uno degli eventi che sancisce la fine di una ... Il motivo del sorriso è Andyche conquista il diamante per ......per difendere il titolo conquistato l'anno scorso il primatista italiano del triplo Andy, ... al via tante star dell'internazionale: dal re dello sprint Noah Lyles nei 100 alla fuoriclasse ...Sono cinque gli italiani in azione nell'ultimo atto della stagione su pista di Wanda Diamond League a Eugene, negli Stati Uniti. Sabato sera occhi puntati sul primatista italiano del triplo Andy, vincitore di due tappe del circuito al Golden Gala di Firenze e in Cina, a Xiamen. Nell'asta toccherà a Roberta Bruni confrontarsi con le big pochi giorni dopo aver incrementato il suo record ...

Atletica: Andy Diaz campione della Diamond League nel triplo Agenzia ANSA

LIVE Atletica, Finali Diamond League 2023 in DIRETTA: Andy Diaz cerca la stoccata nel salto triplo OA Sport

Ancora un successo per Andy Diaz. L'atleta cubano, naturalizzato italiano nel febbraio di quest’anno e che da agosto del 2024 potrà indossare la maglia azzurra, si è confermato campione della Diamond ...La collezione di diamanti, per Andy Diaz, si fa sempre più preziosa. Il triplista che potrà indossare la maglia azzurra a partire dal 3 agosto 2024 è campione della Diamond League per il secondo anno ...Andy Diaz ha vinto la Diamond League 2023! Il fuoriclasse di origini cubane, che ha acquisito la cittadinanza italiana a inizio primavera e che potrà rappresentare il Bel Paese a partire dalle Olimpia ...