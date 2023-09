Atletica | Andy Diaz vince la Diamond League nel salto triplo! Coleman batte Lyles sui 100 metri

(Di sabato 16 settembre 2023) Prima giornata che va in archivio in maniera trionfale per l’Italia alle Finali della2023 dileggera in quel di Eugene (Oregon, Stati Uniti).ha infatti regalato al Bel Paese il terzo “diamantone” della storia, dopo le due affermazioni di Gianmarco Tamberi a Zurigo (2021 e 2022), trionfando nella gara ditriplo con 17.43 in attesa di poter rappresentare i colori azzurri anche nei grandi eventi con in palio le medaglie a partire dai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Degno di nota anche il quarto posto di Dariya Derkach con il personale, mentre Roberta Bruni non si è ripetuta sui livelli di Chiari nelcon l’asta. RISULTATI FINALIA EUGENE TIRO DEL GIAVELLOTTO (FEMMINILE) ...

Diaz per il secondo anno consecutivo conquista la Diamond League dileggera nel salto triplo. L'atleta cubano di nascita ma che potrà indossare la maglia azzurra dal 3 agosto 2024, si è ... Sono cinque gli italiani in azione nell'ultimo atto della stagione su pista di Wanda Diamond League a Eugene, negli Stati Uniti. Sabato sera occhi puntati sul primatista italiano del triploDiaz, vincitore di due tappe del circuito al Golden Gala di Firenze e in Cina, a Xiamen. Nell'asta toccherà a Roberta Bruni confrontarsi con le big pochi giorni dopo aver incrementato il suo ...

Ancora un successo per Andy Diaz. L'atleta cubano, naturalizzato italiano nel febbraio di quest'anno e che da agosto del 2024 potrà indossare la maglia azzurra, si è confermato campione della Diamond League per il secondo anno consecutivo.