(Di sabato 16 settembre 2023)ha vinto laLeague 2023! Il fuoriclasse di origini cubane, che ha acquisito la cittadinanza italiana a inizio primavera e che potrà rappresentare il Bel Paese a partire dalle Olimpiadi di Parigi 2024, ha dominato la Finale diandata in scena a Eugene (USA) e ha così conquistato il “diamantone” per la seconda volta consecutiva: dodici mesi fa riuscì a fare festa a Zurigo, quando non possedeva ancora il passaporto italiano, questa volta ha giganteggiato in maniera perentoria al Prefontaine Classic e ha messo in ginocchio l’intera concorrenza.ha vinto con un notevole balzo da 17.43 metri (0,1 m/s di vento a favore) piazzato al primo tentativo, a cui sono seguiti un 17.00, due rinunce, un 17.27 e un 17.02. Il 27enne, che non aveva ...

...in pedana per difendere il titolo conquistato l'anno scorso il primatista italiano del triplo... al via tante star dell'internazionale: dal re dello sprint Noah Lyles nei 100 alla ...Sono cinque gli italiani in azione nell'ultimo atto della stagione su pista di Wanda Diamond League a Eugene, negli Stati Uniti. Sabato sera occhi puntati sul primatista italiano del triploDiaz, vincitore di due tappe del circuito al Golden Gala di Firenze e in Cina, a Xiamen. Nell'asta toccherà a Roberta Bruni confrontarsi con le big pochi giorni dopo aver incrementato il suo ...... TUTTE LE DATE QUALIFICAZIONI PARIGI 2024 DI: COME FUNZIONANO Programma finale Eugene Diamond League 2023 SABATO 16 SETTEMBRE 20.00 Giavellotto femminile 20.06 Salto triplo maschile:...Si tratta diDiaz nel salto triplo maschile, Leonardo Fabbri nel getto del peso, Ayomide ... La programmazione dileggera in diretta su Sky e su NOW Sabato 16 settembre " Prima giornata ...

Atletica, Andy Diaz vince la Diamond League! L'italiano è padrone del salto triplo: battuto il Campione del Mondo OA Sport

LIVE Atletica, Finali Diamond League 2023 in DIRETTA: Andy Diaz cerca la stoccata nel salto triplo OA Sport

A Eugene il triplo che potrà indossare l'azzurro dal 3 agosto 2024 conquista il secondo diamante consecutivo con 17,43 nel triplo. In gara anche Derkach e Bruni. DIRETTA TV E STREAMING SU RaiPlay 3 e ...In gara anche Andy Diaz (triplo), Dariya Derkach (triplo) e Roberta Bruni (asta). DIRETTA TV - Il Prefontaine Classic di Eugene sarà trasmesso in diretta sabato dalle 21 alle 23 su RaiPlay 3 e Sky ...Eugene – Cinque stelle azzurre tra i campioni dell’atletica globale in Diamond League. Per la finale di Eugene di oggi e domani (16 e 17 settembre), che sbarca per la prima volta nella storia negli ...