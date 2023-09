Atalanta in lutto | è morto Giovanni Pirola

(Di sabato 16 settembre 2023)inper la scomparsa di. L’ex calciatore di Vimercate, classe 1946, ha vestito la maglia nerazzurra per 4 stagioni collezionando complessivamente 146 presenze e realizzando 5 gol. Il club lo definisce “un centrocampista tenace, determinato e combattivo, soprannominato ‘maratoneta’ per i chilometri che macinava in campo. Nel suo primo campionato a Bergamo ha contribuito alla promozione dell’in Serie A”. “Il presidente Antonio Percassi e tutta la famiglia atalantina partecipano con grande commozione al dolore dei familiari ai quali rivolgono le più sincere condoglianze”, si legge nella nota di cordoglio. SportFace.

Passa poi all'dove conquista la promozione in Serie A. Negli ultimi anni della sua carriera ha indossato le maglie di Pescara, Modena, Parma e Pergocrema. Vimercate, inoltre, lo aveva ...... Bologna - Cagliari ore 18.30: Udinese - Frosinone ore 20.45:- Monza ore 20.45: Napoli - ... Rari Nantes inper la morte di MArtina Mantero mamma delle sincronette Veronica e Alessia ...Inter, Milan eavevano gli impegni più seri. Al primo posto metterei l'Inter, già solida ... Diciamo che sarà dura per la Gazzetta, ma forse possono uscire finalmente dal, dopo averci ...Ascoli ha accompagnato la cerimonia con ilcittadino riempiendo non solo la chiesa di San ... Vicino al centro storico il ricordo della famosa corsa sotto la curva dell'da allenatore del ...

ATALANTA IN LUTTO PER GIOVANNI PIROLA - Sportmediaset Sport Mediaset

Atalanta e calcio italiano in lutto: è morto il “maratoneta” Giovanni Pirola BergamoNews.it

L’Atalanta e il calcio italiano piangono la scomparsa del “maratoneta” Giovanni Pirola, ex centrocampista, scomparso a 77 anni venerdì (15 dicembre) nella sua Vimercate, città in cui è nato e ha ...Lutto nel mondo del calcio degli anni ‘70-‘80 ... Tra il ‘68 e il ‘70 diventa il beniamino della Reggina in “B”. Passa poi all’Atalanta dove conquista la promozione in “A” per la gioia dei supporter ...L’ex centrocampista dell’Atalanta Giovanni Pirola è scomparso all’età di 77 anni. Con il suo talento per gli affreschi nitidi dei calciatori, Gianni Brera lo aveva definito “il maratoneta”. E il ...