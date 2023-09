Atalanta | a Firenze tornano Hateboer e Miranchuk I convocati

Leggi su bergamonews

(Di sabato 16 settembre 2023) Sono 22 i giocatori nerazzurrida Gian Piero Gasperini per la trasferta didi domenica 17 settembre, con calcio d’inizio fissato alle 18. La grande (doppia) novità è rappresentata da rientro di Hanse Alekseyper la prima volta nell’elenco dei calciatori a disposizione dopo aver ritrovato la forma migliore in seguito rispettivamente alla rottura del crociato e alla lombalgia. Tra gli assenti, oltre a El Bilal Touré, che ha appena ripreso la riabilitazione a Zingonia dopo l’intervento a Barcellona, spiccano Emil Holm e José Palomino, rimasti fuori per scelta tecnica. Nessun infortunio, ma rotazioni in ottica stato di forma post pausa nazionale: per entrambi domani c’è in programma una seduta di allenamento a Zingonia per trovare la condizione migliore., ...