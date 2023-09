Atalanta a Firenze senza Touré | Palomino e Holm In attacco ballottaggio accanto a Cdk

Alle 18, in un "Franchi" colmo di tifosi e di passione, i gigliati sfidano i nerazzurri bergamaschi... 'All'uno degli artefici è stato Sartori, che ora sta costruendo un bel Bologna. La ... ma lui ha sempre detto di no perché vuole andare a dormire a casa sua,è troppo lontana e Bologna ...... l'ultima corvinata è quella dell'attaccante Krstovic , in gol sia ache contro la ...dello scorso anno - oltre alla vittoria con gli azzurri sono arrivate due sconfitte con Inter e- ......i calciatori convocati da mister Gian Piero Gasperini per Fiorentina -, gara della 4ª giornata della Serie A TIM 2023 - 2024 in programma domenica alle 18 allo stadio Franchi di:...

Viola, pomeriggio caldo a Firenze: arriva l'Atalanta La Repubblica Firenze.it

Fiorentina, indispensabile Bonaventura: con l'Atalanta sfida al passato Virgilio

Oggi, ore 18, la Fiorentina sfida la squadra di Gasperini per dimenticare il ko prima della sosta. Emergenza in difesa, occhi su Nico Gonzalez (in gran forma) e Nzola ...Monza-Lecce è un confronto della quarta giornata di Serie A: ecco dove sarà possibile assistere alla gara dell’U-Power Stadium ...(ANSA) - FIRENZE, 16 SET - "E' importante ripartire bene per riscattare la sconfitta subita prima della sosta. Servono i tre punti e serve tornare a disputare una prestazione di qualità". Così ...