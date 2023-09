Asl Benevento | ecco le novità | tante iniziative e un “nuovo volto”

(Di sabato 16 settembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiLa Aslcambia: in occasione dei necessari lavori di manutenzione straordinaria della facciata della sede di via Oderisio, è stata installata la nuova tabella Asl con il logo identificativo dell’Azienda sannita. L’intervento, che rientra in un più ampio Piano di Comunicazione aziendale, è rappresentativo dell’approccio che questo management ha impresso all’ASL. “Salute non è solo cura della malattia – queste le parole del Direttore Generale dell’ASL, Gennaro Volpe, che spiega l’importanza della promozione della Salute e dei processi di “umanizzazione”- riteniamo la comunicazione e l’educazione alla salute e alla solidarietà, pietre miliari dei nostri obiettivi operativi. Stiamo lavorando senza tregua su vari fronti: nuove strutture, processi innovativi, mezzi all’avanguardia e assunzioni di personale tecnico, ...

