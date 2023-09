' Con Morgan non c'è rapporto . Ogni tanto mi manda della musica, soprattutto di notte'. Ospite a 'Verissimo' assieme alla primogenita Anna Lou Castoldi,parla del legame con l'ex compagno , padre della ragazza. Leggi Anche Uur Güne sull'uscita di scena in 'Terra amara': 'Ogni storia ha una sua fine, è il momento di dire addio' Leggi ...La conduttrice fa infatti entrare in studio, per la prima volta insieme a Verissimo, l'attrice e registae la figlia Anna Lou Castoldi , nata dall'amore con il cantante attualmente al ...... L'ospite oggi del rotocalco pomeridiano condotto da Silvia Toffanin, che poco prima ha intervistatoe la figlia Anna Lou Castoldi, ha poi rivelato di aver accettato di partecipare al ...Oggi pomeriggioe sua figlia Anna Lou Castoldi hanno fatto una lunga chiacchierata con Silvia Toffanin . E proprio quest'ultima non ha potuto esimersi dal chiedere all'attrice come sono adesso i suoi ...

Anna Lou Castoldi a Verissimo (con la mamma), chi è la figlia di Asia Argento e Morgan: età, lavoro e fidanzat ilmessaggero.it

Asia Argento: "Morgan Non c’è rapporto" TGCOM

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Un'intervista fatta di molti momenti ricchi di emozione, che si sposta dal lavorare in famiglia, al differente trattamento di X Factor verso Asia e Morgan ...Asia Argento e la figlia Anna Lou Castoldi si sono raccontate nel salottino di Verissimo. L'attrice e regista aveva 25 anni, quando dalla relazione con Morgan è nata la sua primogenita. Ecco cosa ...