Ascolti TV | Venerdì 15 settembre 2023 Ai Music Awards basta il 17 5% per vincere | Grande Fratello crolla al 16 1% | Quarto Grado riparte dal 7 6% | Propaganda Live 5 9%

(Di sabato 16 settembre 2023) Vanessa Incontrada e Carlo Conti -Nella serata di ieri,15, su Rai1 la prima puntata dei Tim, in onda dalle 21:35 alle 00:35, ha conquistato 2.382.000 spettatori pari al 17.5% di share (presentazione dalle 20:51 alle 21:29 a 2.503.000 e il 13.9%). Su Canale5, dalle 21:33 alle 1:03, ha incollato davanti al video 2.008.000 spettatori con uno share del 16.1% (Night a 882.000 e il 21%,a 533.000 e il 14.7%). Su Rai2 N.C.I.S. è la scelta di 847.000 spettatori (4.7%) e N.C.I.S. Hawai’i 640.000 spettatori (4.4%). Su Italia1 Non-Stop è visto da 1.239.000 spettatori (7.6%). Su Rai3 1985. Allarme nel Mediterraneo arriva a 370.000 ...

