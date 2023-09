Ascolti tv ieri | Grande Fratello crolla | i Music Awards non brillano

tv,sera: Tim Music Awards 2023 vs Grande Fratello. Auditelsera, 15 settembre 2023 Sfida Rai1 e Canale 5: "Tim Music Awards 2023" contro "Grande Fratello". Chi ha vinto Rai 1 : ...tv14 settembre 2023: L'Aria che Tira si ferma a un picco di 215mila spettatori per il 4,6% di share La nuova esperienza di David Parenzo a L'Aria che Tira non sembra essere iniziata nel ...super su Rai2 per Italia - Francia. Un successo anche per Raisport la gara disera tra Italia e Francia. Il 3 - 0 degli azzurri ha vinto la prima serata segnando il 16% con oltre 3 ...gliL'esordio della nuova stagione,su Sky Uno/+1 e on demand, ha registrato 527mila spettatori medi con una share del 2,2%. Sui social, grazie alle 176mila interazioni social nella ...

Ascolti tv giovedì 14 settembre: chi ha vinto tra La voce che hai dentro e Ulisse Fanpage.it

Ascolti tv, primo posto per 'Maria Corleone' Adnkronos

Grande attesa anche questa mattina per i dati di ascolto della serata del venerdì sera. Le sfide entrano nel vivo anche in prima time: cosa ci dicono i dati auditel del 15 settembre 2023, a chi è ...Il Grande Fratello cerca il bis: che ascolti per la seconda puntata del reality di SignoriniASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 15 settembre 2023 Su Rai 1 è andato in onda Tim Music Awards, con Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Su Rai 2 N.C.I.S. Su ...