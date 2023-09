Ascolti Grande Fratello | seconda puntata 15 settembre | “crolla” Signorini | ecco i dati auditel

(Di sabato 16 settembre 2023)TV – Nella prima serata di ieri, venerdì 152022, ilandato in onda con la suache si è dovuta scontrare con i TIM Music Awards trasmessi sulla rete ammiraglia di Casa Rai.a seguire idella prima serata.15Conti e... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

... Canale 5: Terra Amara ha raccolto spettatori (%); Canale 5: Il daytime diFratello ha ... Pomeriggio 5 ha fatto compagnia a spettatori nella prima parte (%) e (%) nella seconda;tv della ...Fratello, seconda puntata 15 settembre Conti e Incontrada battono Signorini. #TimMusicAwards vincono la serata con 2.4mln di telespettatori e il 17,50%. Crolla il 'nuovo' #Gf , prima ...tv, ieri sera: Tim Music Awards 2023 vsFratello. Auditel ieri sera, 15 settembre 2023 Sfida Rai1 e Canale 5: "Tim Music Awards 2023" contro "Fratello". Chi ha vinto Rai 1 : ...Poi, un giorno come un altro, torni a sederti a unatavola, e capisci. Afferri il primo ...Marco Ambrosino raccontare le sue ricette e pensi: ma come diavolo fa a costruire piatti come ...

Ascolti tv venerdì 15 settembre 2023: Tim Music Awards (17.5%), Grande Fratello | Dati Auditel SuperGuidaTV

Ascolti tv venerdì 15 settembre: Tim Music Awards, Grande Fratello, Quarto grado TPI

I dati auditel di venerdì 15 settembre 2023: gli ascolti del Grande Fratello crollano sui 2 milioni di spettatori ...Gli ascolti della prima serata: ecco i dati auditel del 15 settembre 2023, chi ha vinto Grande attesa anche questa mattina per i dati di ascolto della serata del venerdì sera. Le sfide entrano nel ...Il Grande Fratello cerca il bis: che ascolti per la seconda puntata del reality di Signorini