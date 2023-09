Ascolti 15 settembre | quanto ha fatto la seconda puntata del Grande Fratello

Grande successo per la Rai neglitv di venerdì 152023 . A vincere la battaglia dell'Auditel in prima serata è Rai1 con la prima puntata di Tim Music Awards che ha conquistato il 17,5% di share battendo Canale 5 che,...TV di venerdì 15: ieri il palinsesto della prima serata ha offerto i TIM Music Awards su Rai 1 e Il Grande Fratello su Canale 5. E ancora film, serie televisive e attualità. Ecco i ...... Tv8 " 100% Italia ha avuto spettatori (%); Nove " Don't Forget the Lyrics " Stai sul Pezzo ha raccolto spettatori (%); Venerdì 15tv: il pomeriggio Rai Uno: La Volta Buona è stato ...... che andranno poi in tv sabato 23, mercoledì 27e mercoledì 4 ottobre. "C'è solo una cura ... Oggi 'Tre parole' conta 4 milioni e mezzo disu Spotify e 6 milioni di visualizzazioni su ...

Ascolti tv venerdì 15 settembre 2023: Tim Music Awards (17.5%), Grande Fratello | Dati Auditel SuperGuidaTV

Riecco i TIM Music Awards. La manifestazione, che si tiene dal 2017, premia gli artisti musicali italiani più apprezzati nel momento. L’Arena di Verona riapre dunque le porte per tre… Leggi ...Di seguito la comparazione delle reti generaliste Rai più l’all-news relativa alla settimana da lunedì 11 settembre a venerdì 15 settembre nei confronti di Mediaset a pari perimetro: Intera Giornata 2 ...I dati auditel di venerdì 15 settembre 2023: gli ascolti del Grande Fratello crollano sui 2 milioni di spettatori ...