(Di sabato 16 settembre 2023) Nel contesto della 5a giornata del campionato di Serie B va in scena la sfida tra. Le due squadre, dopo la sosta per le nazionali, arrivano a questo match con umori diametralmente opposti. I padroni di casa, avendo perso 3 partite su 4, vanno a caccia del pronto riscatto davanti ai propri tifosi. I rosanero, invece, hanno collezionato ben 7 punti in 3 partite giocate e vogliono proseguire la loro striscia positiva. Ecco, di seguito, ledi. L’, reduce dalla sconfitta per 3-1 sul campo del Sudtirol, cerca la seconda vittoria casalinga dopo quella con la Feralpisalò. I bianconeri cercheranno di sfruttare il campo per fare risultato contro un avversario sulla carta superiore. Out gli infortunati Tavcar, Bogdan e ...

L'avvio di stagione è stato da incubo, con quattro sconfitte su quattro , tre delle quali esterne (a Parma,) ed una interna (con il Sudtirol). Fare punti oggi, però, non è impresa ......ZONEID insideposttop_18447 Ilcerca conferme . Dopo la bella vittoria contro la FeralpiSalò, i rosanero tornano in campo in seguito alla sosta per le nazionali e affrontano l', una ...LE FORMAZIONI UFFICIALI (calcio d'inizio ore 14.00)(4 - 3 - 2 - 1) : 2 Viviano; 40 Bayeye, ...(4 - 3 - 3) : 22 Pigliacelli; 37 Mateju, 5 Lucioni, 32 Ceccaroni, 31 Aurelio; 53 Henderson, ...Le formazioni ufficiali di, match della quinta giornata di Serie B 2023/2024. Fischio d'inizio alle 14:00 di sabato 16 settembre. Le due squadre cercano i tre punti per avvicinarsi ai piani alti della ...

Ascoli – Palermo: le formazioni ufficiali Stadionews.it

Il Palermo sfida gli ex rosa dell’Ascoli: le probabili formazioni Livesicilia.it

Serie B, Ascoli-Palermo: ambizioni a confronto al Del Duca Sarà sfida tra squadre ambiziose, ma dagli obiettivi diversi quella del Del Duca di oggi. Da un lato, infatti, il Palermo… Leggi ...ASCOLI PICENO. Oggi pomeriggio alle 14 in campo allo stadio "Cino e Lillo Del Duca" riparte la Serie B 2023/24, ...Il tecnico dei rosanero Eugenio Corini avrà di fronte alcuni ex rosa tra le fila dell’Ascoli e nel suo 4-3-3 ha scelto ancora Stulac a dettare i tempi di gioco del Palermo. In avanti, insieme a ...