Arrestato il padre di Mahsa Amini nel giorno del primo anniversario della morte della figlia

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 16 settembre 2023) Amjad, ilgiovane curda uccisa lo scorso anno in Iran, è stato. Nell’di, l’uomo è stato fermato mentre lasciava la sua abitazione a Saqqez. A riferirlo è sia l’ong Hengaw sia vari account di dissidenti iraniani sui social media.è morta esattamente un anno fa a Teheran dopo essere stata messa in custodia dalla polizia morale perché non portava il velo in modo corretto. Tre giorni dopo la giovane morì in ospedale. Un omicidio che mobilitò il Paese attraverso proteste senza precedenti: le strade da Saqqez a Teheran si riempirono di donne che bruciavano gli jihab in nome ...