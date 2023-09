Andreoletti | “Sappiamo quanto conti il derby | proseguiamo sulla nostra strada”

(Di sabato 16 settembre 2023) Tempo di lettura: 6 minutiSecondostagionale per il Benevento, ancora una volta da giocare fuori casa. Dopo la sfida con la Turris, domani i giallorossi affronteranno al “Pinto” la Casertana di Vincenzo Cangelosi. Contro i falchetti, all’esordio in serie C dopo il ripescaggio, la Strega andrà a caccia di un altro successo dopo i tre punti conquistati con la Virtus Francavilla. A fare il punto della situazione in casa giallorossa ci ha pensato Matteo, intervenuto questa mattina in conferenza stampa. Casertana – E’ chiaro che le difficoltà nel preparare la gara ci sono, dal punto di vista individuale e del collettivo si conosce poco o nulla. Abbiamo preparato la gara sulle nostre certezze,che il loro tecnico è stato per molti anni il vice di Zeman per questo ci aspettiamo un 4-3-3 base ma siamo pronti a varie ...

Sapendo che non recupererà nessuno degli infortunati, ai quali si aggiungerà pure lo squalificato Capellini, anche se molti di costoro stanno facendo registrare notevoli progressi, Matteo Andreoletti ...È iniziato ieri il secondo capitolo giallorosso di Amato Ciciretti. L'attaccante, giunto in auto da Roma, ha svolto le visite mediche, prima della firma sul contratto e delle ...