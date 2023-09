Andrea Zenga svela la nuova meta lavorativa di Rosalinda | lo spoiler fa sognare i fan

(Di sabato 16 settembre 2023)compie gli anni: l’ex gieffinoa sorpresa ladie fai fan. Ecco le sue parolecompie gli anni. Il giovane opinionista sportivo ed ex gieffino oggi ha compiuto 30 anni, ieri sera ha trascorso la serata in compagnia di amici e della sua amataCannavó. I due fidanzati sono ormai una delle coppie più belle sbocciate proprio all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Questa estatehanno deciso di compiere un meraviglioso viaggio partendo dall’incantevole New York. Leggi anche —> Tim Music Awards, tra premi e performance: i momenti più salienti Lo ...

... Salvatore Schillaci ( 2° posto ) Franco Baresi Roberto Baggio Walter1991 : Gianluca Vialli ... Fabio Cannavaro ( 1° posto ) Gianluigi Buffon ( 2° posto )Pirlo Gennaro Gattuso Luca Toni ...Poca importa se era in vacanza, i commenti negativi sono arriati ugualmente, colpendo duramente la nota attrice ed ex concorrente del GF e il fidanzato. Il commento è arrivato forte e ...Un ulteriore "bis" per Verissimo saranno gli altri ospiti di Silvia Toffanin: dopoe Rosalinda Cannavò, un'altra coppia nata al Gf Vip è pronta a raccontarsi ai microfoni del talk show ...Dal Grande Fratello VIP al sogno di avere dei figli, questa è in breve la storia di Rosalinda Cannavò e. Un amore nato sotto l'occhio attento delle telecamere, ma che ha saputo resistere alla prova del tempo. Due anni fianco a fianco, progettando un futuro che è già qui e non vedono l'ora ...

ESCLUSIVA SI Andrea Zenga: "Abituiamoci al calcio saudita, è una ... Sportitalia

ESCLUSIVA SI Zenga a LeoVegas.News: "Roma non da Scudetto ... Sportitalia

Andrea Zenga, a Sportitalia, ha parlato così della situazione Pogba in casa Juve. ANDREA ZENGA – «Ovviamente andiamo con i piedi di piombo: c’è da attendere le controanalisi ma sarebbe una notizia ...Zenga sicuro: «Risoluzione Pogba se fosse confermata la positività». Il commento sul centrocampista francese Andrea Zenga, a Sportitalia, ha parlato così della situazione Pogba in casa Juve. ANDREA ZE ...Dagli studi di Sportitalia, l'opinionista di "LeoTalk" Andrea Zenga ha parlato del caso del francese. (Sportitalia) La notizia riportata su altri giornali Sostanza riscontrata: metaboliti del ...