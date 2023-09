America’s Cup | Luna Rossa non si alza in volo! I foil rimangono in acqua | Team New Zealand dominatrice

Leggi su oasport

(Di sabato 16 settembre 2023)non è riuscita adrsi suie non ha mai preso il volo nella seconda regata preliminare dellaCup 2024, andata in scena nelle acque di Vilanova I La Geltrù (Spagna). L’equipaggio italiano, reduce dalla squalifica rimediata in gara-1 per non essere transitata regolarmente sulla linea di partenza (al traguardo aveva chiuso al secondo posto dietro a Orient Express, dopo un incrocio con i francesi che era sfociato in una penalità), non è riuscito a essere protagonista. In condizioni di pochissimo vento (si è deciso di regatare dopo oltre un’ora di attesa in seguito a gara-1), James Spithill, Francesco Bruni e compagni sono rimasti “impantanati” e sono andati avanti in modalità dislocante, chiudendo al sesto e ultimo posto. Il sodalizio tricolore chiude la prima giornata nel ...