America’s Cup | Luna Rossa lotta per vincere la regata d’apertura senza vento Poi la doccia fredda | “Mai partiti”

Leggi su oasport

(Di sabato 16 settembre 2023)ha tagliato il traguardo al secondo posto nella primapreliminare dellaCup. Dopo il maltempo di ieri, con pioggia e scarsa visibilità che hanno impedito di scendere in acqua a Vilanova I La Geltrù (Spagna), si è finalmente scesi in prima per disputare il primo atto di avvicinamento alla competizione sportiva più antica al mondo, che andrà in scena tra un anno a Barcellona. I ragazzi dello skipper Max Sirena hannoto per la vittoria contro Orient Express, poi è arrivata la: penalità per un incrocio non regolamentare con i francesi e poi addirittura l’annuncio che lo scafo italiano non aveva superato regolarmente la linea virtuale di partenza. Il risultato? James Spithill e compagni sono stati retrocessi in ultima ...