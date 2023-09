- Milan sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Pierluigi Pardo, Andrea Stramaccioni e Massimo...00 Serie A 4a Giornata:vs Milan (diretta esclusiva) [disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214] Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento: Massimoe Andrea Stramaccioni ...A Libero: "Con Stramaccioni ela possibilità di avere due punti di vista eccellenti. Difficile la gestione delle voci ma ... Una trae Milan , questa sera sarà la capolista della Serie a ...... Stefano Borghi e Riccardo Montolivo ore 18- Milan su Dazn Telecronaca: Pierluigi Pardo, Andrea Stramaccioni e Massimoore 20.45 Genoa - Napoli su Dazn Telecronaca: Dario Mastroianni ...

Ambrosini: “Inter più matura, il Milan ha fatto una partita timida” Pianeta Milan

Inter-Milan, l’esperimento della telecronaca a tre voci su Dazn è andato bene: ecco perché ha funzionato La sperimentazione della telecronaca a tre voci – per la prima volta in assoluto per una partit ..."Le milanesi sono tornati a dire la loro in maniera importante". Non ha dubbi Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan ...Ambrosini ha parlato a Dazn nel pre partita tra Inter e Milan valido per il derby della quarta giornata di Serie A 2023-24 Le parole di Ambrosini a Dazn nel pre partita tra Inter e Milan valido per il ...