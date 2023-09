AMBC | e alla fine anche De Luca si voltò dall’altra parte

(Di sabato 16 settembre 2023) Mondragone. Non si può certamente sostenere che le visite del presidente della regione Campania a Mondragone non siano più che frequenti. La sfavillante cerimonia d’inaugurazione del campo sportivo, ristrutturato per la “centesima volta” con soldi pubblici, è stato solo l’ultimo pretesto per raggiungere il litorale Domizio. Al presidente De, che poco sa di Mondragone (ail ritorno dei tedeschi “a zeffunno” sul nostro litorale), sfugge ovviamente che si è prestato ad inaugurare un campo sportivo che ancora una volta (come succede da decenni) sarà gestito contrariamente a quanto stabilisce la legge. Così come illegittimamente continua ad essere gestito fin dsua inaugurazioneil Palazzetto dello Sport. Di tali gravi illegalità Deovviamente non ha alcuna responsabilità, che ...

"Siamo un Comune quasi in dissesto " continuano da" e non prevedere una percentuale di ... Vuol dire che ritorneremoprocura della Corte dei conti con un'altra segnalazione". Abbiamo l'...Rosichiamo perché siamo angosciati per le tante occasioni che sta facendo perderenostra città e per il tanto tempo che sta sciupando, attardandosi a propagandare (sempre come spalla e a comando)..."Siamo un Comune quasi in dissesto " continuano da" e non prevedere una percentuale di ... Vuol dire che ritorneremoprocura della Corte dei conti con un'altra segnalazione". Abbiamo l'...Rosichiamo perché siamo angosciati per le tante occasioni che sta facendo perderenostra città e per il tanto tempo che sta sciupando, attardandosi a propagandare (sempre come spalla e a comando)...

Disney potrebbe cedere il canale tv Abc a Nextstar. E intanto spunta ... Forbes Italia

Disney sta per vendere la ABC La casa di Topolino risponde alle voci Everyeye Serie TV

L'estate è giunta al termine, ma i problemi legati alla gestione dell'acqua a Mondragone continuano a persistere. L'Associazione Mondragone Bene Comune (AMBC) è tornata a sollevare una serie di critic ...