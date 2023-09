Almanacco del 16-09-2023 ore 07 | 30

(Di sabato 16 settembre 2023)del giorno venerdì 15 settembre Buona giornata da parte di Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda la Beata Maria Vergine Addolorata il nome Maria dall’ebraico Miriam ma probabilmente un origine egizia il significato di amata o Amore il proverbio ci dice a settembre Chi è esperto non viaggia mai scoperto una pioggia Agatha Christie Fausto Coppi Gianmarco Pozzecco Noi andiamo a fare gli auguri ai nostri nati di oggi e allora buon compleanno a Stefania Marzia e Maria Luisa e andiamo a salutare invece Isabella Antonio Domenico Alessio e Michele buona giornata anche a Chiara e a sua figlia che entra in scuola anche loro inizia anno scolastico E allora Pro a fare il nostro viaggio nel tempo che ci porta in quel 15 settembre a del 1578 la sacra sindone arriva a Torino capitale dei Savoia Allora vi è rimasta ininterrottamente fino ad oggi Salvo brevi spostamenti 15 ...

Il 16 settembre il 259° giornocalendario gregoriano. Mancano 106 giorni alla fine dell'anno. Santigiorno: Santa Eufemia Etimologia: Eufemia , il termine greco 'euphemia', ...Accadde oggi, l'giorno: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato Eventi storici 668 " Costantino IV diventa imperatore bizantino in seguito all'assassiniopadre Costante II ...Accadde oggi, l'giorno: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato Eventi storici 1599 " In Campo de' Fiori, a Roma, viene bruciato al rogo frà Celestino da Verona 1658 " Viene firmato ...Il 15 settembre il 258° giornocalendario gregoriano. Mancano 107 giorni alla fine dell'anno. Santigiorno: Beata Vergine Maria Addolorata Etimologia: Dolores , versione spagnola ...

Almanacco | Venerdì 15 Settembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno ModenaToday

L'Almanacco del giorno - News, trattative e retroscena del 14/9 Tutto C

1952 – Mickey Rourke: Nato a Schenectady, nello stato di New York, è popolare nel mondo del cinema come attore e sceneggiatore, ma i primi passi li ha mossi sul ring, come pugile. 1925 – B.B. King: ...Il cantautore cileno Víctor Jara viene assassinato per la sua opposizione al regime militare di Augusto Pinochet: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del giorno ...La fame di sapere e divulgare, e un posto nel tempio degli studi lessicologici. Renato Martinoni racconta il linguista spentosi a Montagnola ...