Allegri | «Inter-Milan influisce sulla classifica? Juventus punta alle prime quattro!»

(Di sabato 16 settembre 2023) Il derby alla quarta giornata potrebbe già influiredel campionato. In merito a questoparla degli obiettivi stagionali della. Poi un accenno all’esclusione dall’Europa. OBIETTIVO – Dopo la vittoria dellaLazio e poco prima dell’inizio di, Massimilianovienecettato da Sky Sport 24. Il tecnico bianconero parla di come il derby potrebbe influireposizione indella sua squadra: «Stasera potremmo superare una frao essere in testa in tre? Noi dobbiamo pensare di arrivare fra lequattro, puntiamo ...

ha quindi proseguito sulla stagione: 'Non abbiamo il pensiero dello scudetto perchè arrivare nelle prime quattro è molto difficile., Napoli e Milan sono al di sopra di tutte le altre, ...Dieci punti in 4 gare, niente coppe, pensare allo scudetto si puòsi trincera nei luoghi comuni: ", Napoli e Milan sono al di sopra delle altre, noi dobbiamo rimanere aggrappati fino a ...LAZIO (4 - 3 - 3): Provedel, Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj (46' Pellegrini 5.5); Kamada ... ha allenato la Roma, lo Zenit San Pietroburgo e l'prima di arrivare sulla panchina dei ...Dieci punti in 4 gare, niente coppe, pensare allo scudetto si puòsi trincera nei luoghi comuni: ', Napoli e Milan sono al di sopra delle altre, noi dobbiamo rimanere aggrappati fino a ...

Juve, un giocatore in più entro fine anno. E Allegri lo aspetta Calciomercato.com

Juventus, Allegri: "Rimaniamo coi piedi per terra. Inter, Napoli e Milan davanti" - Sportmediaset Sport Mediaset

Max Allegri ha parlato a Sky Sport: "Stiamo crescendo sotto ogni aspetto, cercando l'equilibrio che serve nelle partite. Dopo Udine, Bologna ed Empoli, la squadra capisce i momenti ...Dieci punti in 4 gare, niente coppe, pensare allo scudetto si può Allegri si trincera nei luoghi comuni: “Inter, Napoli e Milan sono al di sopra delle altre, noi dobbiamo rimanere aggrappati fino a ...Ripartenza col botto per il campionato di Serie A con la vittoria odierna della Juventus contro la Lazio in casa che rappresenta il primo scalpo importante di una stagione iniziata col piede giusto.