Allegri | «Dobbiamo fare almeno 77 punti quest’anno | l’obiettivo è arrivare in Champions»

(Di sabato 16 settembre 2023) Il tecnico della Juventus, Massimiliano, ha parlato a Dazn al termine della sfida contro la Lazio Soddisfatto della Juve? «Sono contento della prestazione e dell’atteggiamento del gruppo. I tifosi hanno sostenuto sempre la squadra. C’è da dire comunque che la Lazio ha avuto maggior possesso palla» Il paragone con la scorsa stagione: «L’anno scorso abbiamo fatto 72, ci siamo compattati. Oggi una grande partita su piano caratteriale e tecnico». Sulla Lazio: «Sapevamo le qualità della Lazio, ma siamo stati bravi a essere molto aggressivi all’inizio e poi ci siamo un po’ abbassati e siamo rimasti uniti. Nel secondo tempo abbiamo rischiato di più, non era semplice, marimanere compatti e non concedere».della Juve è rientrare in. ...

Ieri si è rivisto un Allegri pungente in conferenza stampa (ma senza sorrisi). "Non c'è più tempo, poi vedremo: adesso, però, dobbiamo rimanere concentrati sui giocatori che abbiamo." "Gli faccio un in bocca al lupo per la carriera dentro e fuori dal campo", ha detto Allegri. "Tornare in Champions è il nostro obiettivo principale"

La Juventus vince e convince contro la Lazio all'Allianz Stadium nel primo anticipo di giornata: le parole di Allegri e Sarri ...PROVEDEL 6: Sui gol non può nulla, giusto sul tiro del terzo di Vlahovic forse non si distende al massimo. Ma prima aveva salvato due volte sui colpi di testa di Rabiot. MARUSIC ...Il tormentone della lite tra il tecnico bianconero e l'ex difensore continua sul web tra ironia e accuse, il popolo di Madama si schiera ...