Alex Schwazer non beve latte | la burla dopo il celebre spot | “Mi prendo cura del mio latte perché di latte ne capisco!”

(Di sabato 16 settembre 2023) A un anno di distanza daldi Patrizia Rossetti in cui confessava di aver smesso di fumare (salvo poi dimostrare tutt’altro dentro la casa del Grande Fratello Vip),durante la compilazione della lista della spesa – a domanda diretta ‘preferisci ildi soia o quello di mucca?‘ – ha risposto ‘nessuno, io delposso farne a meno‘. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Biccy.it (@biccy.it) CO-CO-COOOSA? E pensare che nel 2009 è diventatograzie allodi Kinder Pinguì in cui ammetteva candidamente di “intendersi di” ...

Leggi Anche Gli obiettivi dial 'GF': 'Voglio raccontare la mia storia e allenarmi per le Olimpiadi' Leggi Anche Raimondo Todaro rivela due tumori maligni: 'Mi operavo e il giorno dopo ...Cast completo del Grande FratelloAngelica Baraldi Anita Olivieri Arnold Cardaropoli Beatrice Luzzi Ciro Petrone Claudio Roma Fiordaliso Giselda Torresan Giuseppe Garibaldi Grecia ...... nel giro di qualche giorno si è reso protagonista di due momenti veramente imbarazzanti, come i commenti sull'assenza di storia culturale di Napoli e un infelice battuta ai danni di. ...è un marciatore ed ex campione olimpico, le cui vicende sportive hanno interessato l'opinione pubblica non solo per le imprese sportive ma anche per i fatti che lo hanno coinvolto nel ...

Grande Fratello, Alex Schwazer confessa: ''Lo facevo per dargli soddisfazione'' ComingSoon.it

Alex Schwazer versione boomer alle feste al Gf: il balletto sfrenato è virale sui social Fanpage.it

Dall’ingresso nella Casa, Alex Schwazer si è allenato per 11 ore e 30 minuti. Coach Rondelli: "I lavori svolti confermano l’ottimo stato di salute" ...Alex Schwazer, biografia e carriera del campione olimpico, età, dove e quando è nato, moglie, figli, vita privata, Grande Fratello.Nella diretta del Grande Fratello del 15 settembre, il cast é stato completato con l'ingresso di sei nuovi gieffini, tra cui Fiordaliso ...