Alena Seredova a cuore aperto sul tradimento di Buffon | “Tutti lo sapevano”

La fine di un grande amore Il matrimonio trae Gigi Buffon è stato per anni una delle storie d'amore più seguite e amate. La loro unione ...ha raccontato il tradimento dell'ex marito Gianluigi Buffon. La rivelazione della showgirl ceca Intervistata dai microfoni di Harper's Bazar,ha parlato così del ...Commenta per primo, ex storica di Gianluigi Buffon, è felice e ha trovato l'amore. A Harper's Bazar,ricorda il dolore provato per il tradimento dell'ex portiere, appena ritiratosi e diventato capo ...Il dolore del tradimento ancora riecheggia nel cuore di. Il matrimonio finito con Gigi Buffon è un tasto dolente, non solo per la showgirl ceca. Dopo tanta sofferenza, adesso è riuscita a voltare pagina grazie all'amore con Alessandro Nasi, ...

Alena Seredova e il tradimento di Buffon: Andavo allo stadio e lo sapevano tutti Fanpage.it

Alena Seredova, Buffon e il tradimento: "Gli amici del calcio sapevano" Tuttosport

Alena Seredova ha vissuto un 2023 fantastico. Infatti, la modella ceca è finalmente convolata a nozze con il suo nuovo compagno Alessandro Nasi, da cui ha avuto la piccola Vivienne Charlotte Nasi nel ...Dal protagonista di Terra Amara a Alena Seredova, ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 16 settembre condotta da Silvia Toffanin ...Sappiamo che Alessandro non parla molto di sé. E’ diventato famoso per il mondo del gossip solo dopo i primi approcci sentimentali con Alena Seredova. La Exor, di cui Nasi è vicepresidente, è una ...