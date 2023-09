Al via il DragonBoat Festival contro cancro seno e malattie cardiovascolari

(Di sabato 16 settembre 2023) Roma, 16 set. (Adnkronos Salute) - Gran successo di pubblico oggi a Trevignano Romano per il primo appuntamento della seconda edizione del CardioBreast, la kermesse che vuole sensibilizzare sull'importanza della prevenzione cardiovascolare, degli screening mammografici e sul praticare un'attività sportiva come il Dragon Boat per le donne operate di tumore al. La manifestazione, promossa dall'Inrc Istituto nazionale di ricerchee dalla Federazione italiana Dragon Boat, grazie al supporto di associazioni di pazienti oncologici e cardiologici e al contributo non condizionato di Daiichi Sankyo Italia, farà anche tappa a Peschiera del Garda (Verona) il 23 settembre, a Collesalvetti (Livorno) l'8 ottobre per poi terminare a Bari il 14 ottobre. Le delegazioni di tre Associazioni di ...

