Al Teatro dell’Opera di Roma Trittico con Wheeldon | Montero e Pastor

(Di sabato 16 settembre 2023) : il fascino del Balletto Contemporaneo sulle musiche di Ezio Bosso, Bach e Ravel Omaggio a Ezio Bosso Un omaggio al compositore e pianista Ezio Bosso nel mese in cui avrebbe compiuto 52 anni: ad aprire la Serata Coreografi Contemporanei – in scena alCostanzi dal 19 al 24 settembre – è Within the Golden Hour di Christopher Wheeldon, coreografia sulla musica del compositore e musicista italiano scomparso nel 2020. Questo balletto è solo il primo dei tre titoli che costituiscono la Serata, con cui torna e si rinnova – a seguito del successo ottenuto nelle precedenti stagioni – la formula deldi danza fortemente voluta da Eleonora Abbagnato. Ilvoluto da Eleonora Abbagnato Tre lavori molto diversi tra loro vengono accostati in un unico programma: oltre a Within the Golden Hour, saranno eseguiti Chacona di Goyo ...