(Di sabato 16 settembre 2023) L’Alè tornata in campo nella serata di venerdì e ha trovato unatravolgente contro l’AlL’Alè tornata in campo nella serata di venerdì e ha trovato unatravolgente contro l’Al. La formazione araba ha vinto 6 a 1 e tra i protagonisti è stato l’attaccante Mitrovic autore del suo quarto gol in altrettante partite, più gli assist di Neymar e Milinkovic Savic.

In Colombiacasalinga dell'Aguilas per 2 - 1 sull'U. Magadalena e del Deportivo Cali sull'...00 SOAR (Gui) - Academie de FAD (Ivo) 18:00 AlBenghazi (Lby) - Rayon Sport (Rwa) 20:00 ...... ospita l'Alaves, anch'esso a quota 6 ereduce dallacasalinga di misura contro il Valencia.- SPORTITALIA e MOLA 18.15 Friburgo - Bayern (Bundesliga femminile) - DAZN 20.00 Al- Al ...Gli ospiti dopo tre segni X hanno centrato la primastagionale superando in casa il ...00 SOAR (Gui) - Academie de FAD (Ivo) 18:00 AlBenghazi (Lby) - Rayon Sport (Rwa) 20:00 AFRICA CAF ...Unaper riprendere il cammino e per tornare anche, in attesa dei risultati delle altre ... Poi quattro tutti in una volta conto un Alche anche senza Neymar è riuscito in un clamoroso, ...

Al Hilal, vittoria e primo posto: 6 a 1 all’Al Riyadh Calcio News 24

Saudi Pro League, Al Hilal a valanga. La squadra di Milinkovic-Savic va sola in vetta TUTTO mercato WEB

Goleada della formazione di Neymar e Milinkovic Savic che supera l'Al-Ittihad di Benzema. Ok anche Al Shabab e Al Fateh 3 min ...L'Al Itthiad di Nuno Espirito Santo ha vinto nella sesta giornata della Saudi Pro League: decisivo Karim Benzema con la rete del definitivo 1-0 ...L'esterno dell'Inter ribalta la sfida e la rete iniziale di Idah: rigore procurato per il pari, assist a Weghorst per il 2-1 oranje. Lewa e compagni ...