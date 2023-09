Aereo Frecce Tricolori precipitato | Giorgia Meloni | Tragedia mi lascia senza parole

(Di sabato 16 settembre 2023) Torino, 16 set. (Adnkronos) - "Sono sconvolta da quanto è accaduto oggi nell'aeroclub di Caselle a Torino durante un'esercitazione delle". Così in una dichiarazione la presidente del Consiglio,, a proposito del velivolo delleche èe ha preso fuoco coinvolgendo un'auto su cui viaggiava una famiglia : nell'incidente è morta una bambina di cinque anni. "La morte della piccola Laura Origliasso in seguito al terribile schianto di uno dei velivoli della Pattuglia Acrobatica Nazionale mi addolora profondamente e mi", ha aggiunto. "A nome mio e di tutto il Governo - continua la nota - esprimo vicinanza e cordoglio alla famiglia della bimba ...

Un aereo delle Frecce Tricolori è precipitato nelle vicinanze dell'aeroporto di Caselle. Una bambina di 5 anni è morta in conseguenza dello schianto: secondo quanto si apprende, il velivolo, nella caduta, ha colpito un'auto. 'Sulle cause non possiamo dire nulla, tutto va accertato', ha detto Gabriella Viglione, procuratrice di Ivrea. Una drammatica fatalità ha scosso oggi l'aeroporto di Torino - Caselle, dove un aereo delle Frecce Tricolori è precipitato, colpendo direttamente un'auto in movimento. A perdere la vita, una bambina di soli 5 anni. Il padre della piccola, un uomo di 48 anni, ha raccontato quanto accaduto. Ad aprile è morto Pony 5 Ghersi, di 34 anni.

È successo intorno alle 16.30, la pattuglia delle Frecce era appena decollata dall'aeroporto di Caselle per recarsi a Vercelli, dov'era attesa per un'esibizione, quando uno degli aerei si stacca dalla formazione. "Sono in corso gli accertamenti, stiamo facendo i primi rilievi. Sulle cause non possiamo dire nulla". Così il procuratore capo di Ivrea, Gabriella Viglione.