Aereo Frecce Tricolori precipitato a Torino | i precedenti

(Di sabato 16 settembre 2023) L'ultimo incidente risale ad aprile 2023 in cui è morto il capitano Alessio Ghersi L’incidente che ha coinvolto oggi undelleschiantandosi su un’auto, ha avuto un epilogo tragico. Nell’incidente di sabato 16 settembre è morta una bambina di 5 anni, mentre la sua famiglia – i genitori e il fratello – sono rimasti feriti. Altri eventi, che hanno coinvolto velivoli sul territorio italiano e non, hanno provocato vittime. Lo scorso aprile due persone sono morte in un incidente di volo, avvenuto nel territorio di Lusevera in provincia di Udine, dove èun ultraleggero. Nell’incidente è morto il capitano Alessio Ghersi, pilota in servizio presso il 313° Gruppo Addestramento Acrobatico “”. Il 24 settembre 2017 un ...

L'militare sembra sia caduto a causa di uno stormo di uccelli che l'ha reso incontrollabile e ... LeTricolori avrebbero dovuto esibirsi al campo volo di Collegno per il centenario dell'...commenta A causare lo schianto dell'delleTricolore precipitato a Caselle (Torino) potrebbe essere stato un problema al motore del velivolo . Il pilota poco prima dell'incidente, costato la vita a una bambina di 5 anni, ...UndelleTricolori è precipitato oggi in Piemonte, in provincia di Torino, e si è schiantato su un'auto provocando la morte di una bambina di 5 anni. Sono da confermare le cause dell'...Una tragedia, quella che si è verificata questo pomeriggio a Caselle, nel Torinese, dove è avvenuto un drammatico incidente a una delleTricolori che stavano svolgendo alcune prove. L'è precipitato al suolo nelle vicinanze dell'aeroporto torinese, travolgendo un'automobile. Una bambina di cinque anni è morta nello ...

In manifestazioni acrobatiche ci sono stati altri incidenti con vittime di altri equipaggi, ma quello più drammatico che ha riguardato le Frecce Tricolori è avvenuto a Ramstein, la base aerea Nato in ...La giornata di festa da passare con lo sguardo incollato al cielo si trasforma in dramma. Un velivolo delle Frecce Tricolori si schianta al suolo, esplode e coinvolge una famiglia di passaggio ...