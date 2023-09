Aereo delle Frecce Tricolori si schianta | morta una bambina | VIDEO

(Di sabato 16 settembre 2023) Tragico schianto a Torino dove unnel pomeriggio di oggi, sabato 16 settembre, è precipitato durante un'esercitazione travolgendo una famiglia: unadi cinque anni ènello schianto. Ipubblicato sui social da chi stava assistendo al passaggio della flotta all'aeroporto di Caselle, a Torino, mostra la dinamica dell'incidente: l', in fase di test per un'esibizione prevista domenica 17 settembre, perde quota e si avvicina al suolo. Il pilota, che è sopravvissuto allo schianto, riesce ad azionare il dispositivi di emergenza e lanciarsi con il paracadute quando ormai l'impatto è inevitabile. L'- un Pony 4 - si ...

TORINO. Un drammatico incidentesi è verificato intorno alle 16,30 di sabato pomeriggio nei pressi dell'aereoporto Torino - ... a Torino, perustioni. La mamma e il papà, sempre per...18.12 Cademilitare, morta una bambina UnFrecce Tricolore è caduto in fase di decollo presso l'aeroporto di Caselle a Torino durante le prove per lo spettacolo previsto domani in occasione del centenario dell'Aeronautica militare.Tutto annullato: una bambina di cinque anni ha perso la vita oggi pomeriggio nell'incidenteche ha visto protagonista unaFrecce Tricolori, durante le prove generali a Caselle per l'Airshow in programma domani al Campo Volo tra Collegno e Torino. Il velivolo ha perso quota ...Il velivolo Pony 4Frecce Tricolori sarebbe diventato 'ingovernabile' a causa, secondo quanto ...Pincio per festeggiare il centenario della forza armata deputata alla difesa dello spazio...

Incidente aereo a Torino, si schianta mezzo delle Frecce Tricolori. Morta una bambina di cinque anni, ferito … La Repubblica

Torino, aereo delle Frecce Tricolori si schianta al suolo e prende fuoco: morta una bambina di 5 anni - Il video Open

Il velivolo è precipitato in fase di decollo e si è schiantato al suolo al termine della pista. Ferito grave un bambino di 9 anni con ustioni e i genitori. Salvo il pilota ...TORINO. Drammatico incidente nel Torinese. Un aereo delle Frecce Tricolori si è schiantato durante un’esercitazione a Caselle: le fiamme hanno ucciso una bambina di 5 anni che si trovava a bordo pista ...Secondo quanto riportato dalla Tgr Rai Piemonte una bambina di 5 anni è morta, un bimbo di 9 è rimasto ustionato ed è stato trasferito all'ospedale infantile Regina Margherita: feriti anche il padre e ...