Aereo delle Frecce Tricolori si schianta a Torino | la ricostruzione

(Di sabato 16 settembre 2023) Incidentenel pomeriggio di sabato. Stando ad una primaunin fase di test per un'esibizione prevista per domenica ha perso quota e si è ...

Incidente aereo a Torino nel pomeriggio di sabato. Stando ad una prima ricostruzione un aereo delle Frecce Tricolori in fase di test per un'esibizione prevista per domenica ha perso quota e si è andato a schiantare. Non sono note, al momento, le condizioni del pilota. Un'altra persona,

Un incidente si è verificato oggi all'Aero Club di Torino, dove è cominciata una manifestazione indetta per il centenario dell'Aeronautica militare alla quale domani prenderanno parte le Frecce ...Incidente aereo a Torino nel pomeriggio di sabato. Stando ad una prima ricostruzione un aereo delle Frecce Tricolori in fase di test per un’esibizione prevista per domenica ha perso quota e si è ...ROMA – Grave incidente a Torino, durante le prove di un’esibizione delle Frecce Tricolori. A quanto si apprende da fonti dell’Aeronautica militare, uno dei mezzi si sarebbe schiantato. A quanto ...