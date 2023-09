Aereo delle Frecce Tricolori precipita a Torino | muore bimba di 5 anni IL VIDEO DELLO SCHIANTO

(Di sabato 16 settembre 2023) AGI - Una bambina di 5è morta dopo che untricolore si è schiantato nel pomeriggio all'aeroclub di Caselle, a, durante alcune esercitazioni. Grave il fratellino di 9, che ha riportato ustioni su tutto il corpo. Feriti anche i genitori dei bimbi e il pilota, ma nessuno sarebbe in pericolo di vita. Tutta la famiglia è rimasta coinvolta ed è ricoverata con ustioni: un bimbo di 9è ricoverato all'ospedale Regina Margherita, la mamma, in codice giallo, è stata trasferita al CTO, il padre sempre in codice giallo al San GiovBosco, così come lo stesso pilota che è riuscito all'ultimo a lanciarsi dall'fuori controllo. #un velivolo ...

