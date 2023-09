Aereo delle Frecce Tricolori perde quota e si schianta | morta una bambina | feriti madre e padre e fratellino

(Di sabato 16 settembre 2023) Doveva essere un test per una esibizioneprevista per domenica. Ma per motivi ancora ignoti uno degli aerei ha persoe si èto a terra coinvolgendo un’auto. A bordo unadi 5 anni che èla, ile ilcome comunica il ministero della Difesa. Il veivolo è precipitato vicino all’aeroporto di Torino Caselle, a nord di Torino, nel pomeriggio di sabato 16 settembre. L’MB-339 era in formazione per una fase di test per l’esibizione prevista per il giorno successivo: l’si è disunito dalla formazione degli altri velivoli con cui stava viaggiando e si èto al suolo. Il pilota si è salvato ...

