Adana Demirspor | non solo Balotelli | UFFICIALE l'arrivo di un difensore

Mario Balotelli torna in Turchia . È ufficiale il suo trasferimento all', il club turco in cui ha giocato nella stagione 2021/2022 prima di trasferirsi in Svizzera, al Sion . In una nota su 'X' la società diha annunciato l'ingaggio dell'attaccante ...Mario Balotelli ha rescisso il suo contratto con gli svizzeri del Sion ed è tornato in Turchia, tra le fila dell'con cui nel 2021 - 2022 ha segnato 19 reti in 33 presenze complessive tra campionato e coppa. La sua avventura in terra elvetica è stata poco fortunata e felice visto che la squadra ...Calciomercato - Nuova avventura per Mario Balotelli , ovvero un continuo della precedente. L'attaccante, infatti, proseguirà in Turchia dove giocherà di nuovo per l'. "Il nostro club ha raggiunto un accordo di 1+1 anno con Mario Balotelli" , comunica la società. Nell'avventura turca, tra le varie cose, si era messo in mostra soprattutto per una ...Ora è ufficiale: Mario Balotelli torna in Turchia e in una sua ex squadra. Completato il trasferimento all', il club in cui ha giocato nella stagione 2021/2022 prima di trasferirsi in Svizzera, al Sion. In una nota su 'X' la società diha annunciato l'ingaggio dell'attaccante per una ...

