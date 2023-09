“Adamo Busoni Tre passi indietro” | il romanzo di Marco Mazzinghi

Leggi su lopinionista

(Di sabato 16 settembre 2023) E’ uscito “. Tre” (Mauro Pagliai Editore, 2023), il nuovodiSaverio Alessandro. Unoriginale sul tema dei viaggi nel tempo. Una storia ambientata nel presente che ci portanel passato, in tre epoche e luoghi diversi. Tutto da scoprire attraverso il protagonista. Per il professor, insegnante di storia e filosofia, la vita trascorre con un ritmo lento e costante, battuto dalle ore con i suoi ragazzi, le letture nella casa in campagna, la compagnia del cane Priamo, la moto Guzzi, suo vero amore. Un giorno, durante un temporale, viene colpito da un fulmine, e improvvisamente la ...