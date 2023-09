Accanimento | il tele-critico Grasso a valanga su Gruber e Giannini

Leggi su iltempo

(Di sabato 16 settembre 2023) Com'è iniziata la nuova stagione dei talk show politici? Iltv Aldosul Corriere della sera vede segnali positivi nelle intenzioni, un po' meno nei risultati. Ad esempio, "l'inaspettata presenza di Michele Serra a Piazzapulita (La7) faceva ben sperare", scrive nella rubrica A fil di rete. "Anche Corrado Formigli in giacca faceva ben sperare: nel descamisado si nasconde sempre un peronista, un nostalgico di Don't Cry for Me Argentina", continua nell'argomentazione, "faceva ben sperare anche perché i servizi filmati su Lampedusa e sulla Tunisia erano di ottima fattura, perché gli ospiti del talk cercavano di ragionare: Marianna Aprile, Rita dalla Chiesa, Mario Calabresi, Stefano Allievi, Francesco Borgonovo". Insomma, tutto bene? Non tanto. Poi arriva la stoccata al conduttore: "Anche l'invito di Formigli a praticare di meno l'indignazione ...