Accademia Lincei | il presidente Roberto Antonelli si aggiudica il Premio Sapegno 2023

Filologo e presidente della Fondazione Primoli, oltre 200 pubblicazioni a sua firma, quelle su Dante sono tra le più apprezzate Il presidente dell'deiRoberto Antonelli è il vincitore della trentesima edizione del premio Sapegno 2023 di Storia della letteratura. Il premio, che verrà consegnato oggi 16 settembre a Morgex, è ...... Annamaria Staiano , in occasione del convegno 'Ricerca di base e pratica clinica innovativa per affrontare le sfide dell'assistenza pediatrica' organizzato dall'Nazionale dei, dalla ...... all'dei, il docufilm "Il Sud non ha bisogno di lacrime", proiettato alla presenza della presidente della Corte Costituzionale, Silvana Sciarra, del premio Nobel per la Fisica e vice ..."Sono profondamente onorato di essere stato accolto nell'dei- ha dichiarato il professor Patrizio Bianchi - Ringrazio molto il presidente e tutti i soci per questo onore, che ...

Filologo e presidente della Fondazione Primoli, oltre 200 pubblicazioni a sua firma, quelle su Dante sono tra le più apprezzate ...